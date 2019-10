Mimie Mathy a de grands principes. Et elle n’y déroge pas. Même si l’un d’eux est plutôt étonnant. "

Je ne mets jamais d’argent dans les parcmètres, explique-t-elle à Télé Star. Je ne vois pas pourquoi dans le sud de la France il n’y a pas de stationnement payant, et à Paris on casque systématiquement !" D’évidence, cela l’énerve. " Je préfère prendre le risque de me faire prendre mais, quand c’est le cas, je m’acquitte de mes amendes." C’est bizarre, mais on n’a encore jamais rencontré quelqu’un qui aimait les parcmètres…