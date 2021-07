"J'avais une énorme blatte sur mon t-shirt. J'ai une phobie des cafards. J'ai voulu l'enlever du bras (...) Sans faire exprès, je lui ai mis un petit coup", a expliqué Nabilla dans une vidéo Snapchat, relayée par le magazine Voici. Son mari, qui depuis n'arrête pas de la charrier à ce sujet, a quant à lui jugé: "Personne ne réagit comme ça, tu lui es rentrée dedans le pauvre. C’est grave de faire ça !”.

L'épisode du samedi 17 juillet 2021 de Fort Boyard accueillait deux participants attendus : Nabilla Benattia et Thomas Vergara, fraîchement mariés. Sans surprise la prestation de l'influenceuse a fait parler sur les réseaux sociaux : ongle cassé, hurlements stridents, abandons d'épreuves... Et plus inattendu, la star a bien failli gifler Passe-Partout. Rien d'intentionnel, juste le fruit de son hystérie. Sur les images, on la voit jeter un coup d'œil à son bras droit, avant de s'élancer en avant, le bras tendu. Il s'en est fallu de peu pour que le gardien des clefs de Fort-Boyard n'échappe à une gifle mémorable.