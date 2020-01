Gérard Lanvin n'est pas tendre avec la cérémonie des Césars.

" Le milieu du cinéma n’est déjà pas le plus sympa qui soit, a confié l’acteur de 69 ans à Var Matin. C’est extrêmement compétitif, il y a beaucoup de jalousies et une cérémonie comme celle des César ne fait qu’accentuer ce mauvais penchant. Il n’y a pas de meilleurs ou de moins bons dans notre métier, seulement des rencontres et du travail d’équipe. Un prix d’interprétation, c’est une reconnaissance bien sûr, mais je n’aime pas le côté classement, la compétition que ça implique. La compétition rend les gens jaloux et aigris."