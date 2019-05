A l'occasion de la sortie du film de Disney (avec Will Smith en Génie de la lampe), nos deux humoristes ont réalisé une vidéo parodique à la sauce belge.

"Génie, es-tu là?" plaisante d'emblée l'humoriste Gui Home lorsqu'il dépoussière une vieille bouilloire trouvée dans son grenier. C'est alors que le génie Pablo Andres sort de cette drôle de lampe. Et durant tout le reste de la vidéo parodique, celui qui s'est fait connaître par son personnage de l'agent Verhaegen essayera par tous les moyens de prouver qu'il est un vrai génie... malgré son tapis volant qui ne vole pas. "Ah ben si, il a volé... Pas longtemps, mais il a volé!" Et les deux humoristes belges en profitent même pour se tacler chacun lors des fameux voeux.



"Disney m'a contacté pour réaliser cette vidéo, nous confie Pablo Andres. Ils cherchaient quelque chose en Belgique, quelqu'un qui pouvait s'adapter et jouer la carte de la comédie." Celui qui rêve de cinéma est fier d'avoir été choisi pour créer ce contenu à l'occasion de la sortie du film en salles ce mercredi 22 mai. Je pense qu'il ont vu le rapport à l'enfance dans ce que je faisais. Je suis un vrai fan de Disney et particulièrement d'Aladdin qui m'a marqué petit. Avec ce génie incarné par la légende Robin Williams qui est, pour moi, le plus grand comédien de tous les temps. Le plus inspirant. Il a tellement improvisé durant le doublage que Disney a dû s'adapter à ce qu'il faisait."



Le studio aux grandes oreilles lui a même laissé une "totale liberté de création" et de choix de ses partenaires. "J'ai choisi de jouer avec Gui Home car il colle parfaitement à cet univers du rapport à l'enfance, explique l'humoriste du Grand Cactus (RTBF) qui a hâte de découvrir la nouvelle version du classique avec Will Smith ce mardi soir en avant-première. On n'avait pas encore eu l'occasion de jouer ensemble en plus. Il a joué le jeu avec plaisir. C'est vraiment l'un des projets dont je suis le plus fier et qui me permet de toucher du doigt le cinéma."

Le créateur du Golden Tich Comedy Club est en tournée un peu partout en Belgique avec son show "Démasqué".