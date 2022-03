Très attaché à la Belgique, Julien Doré s'apprête à effectuer une tournée dans notre plat pays puisqu'il se produira sur la scène de Forest National les 19 et 20 mars prochains. Une chose l'embêtait cependant, alors que nous étions encore dans le baromètre orange : les jauges placées à 75 % dans les salles de concert. Sa première date étant déjà sold-out, cela constituait un véritable problème pour lui. Afin de tenter de le résoudre, le chanteur français s'était alors adressé au Roi Philippe la semaine dernière via la page Instagram du Palais Royal.

Depuis, le code jaune est arrivé et les jauges dans les salles de concerts ne sont plus ! Et c'est alors que notre Palais Royal a décidé de répondre à l'interprète français d'une manière très humoristique.

"Cher Monsieur Doré, la Team Gouv’ vous a entendu ! La Belgique passe en code jaune : fini donc les jauges dans les salles de spectacle. N’oubliez pas cependant L(’)arme fatale contre La Fièvre du Covid : une bonne aération ! Bons concerts à Forest National et sachez qu’entre Paris (et les) Seychelles, vous serez toujours bienvenu à Bruxelles !"

Une réponse très appréciée par le chanteur qui a dévoilé le message privé sur Twitter en indiquant : "L’humour est tellement précieux bordel, tellement. Merci pour cette réponse pleine de finesse & de drôlerie qui fait tant de bien".