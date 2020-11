La vidéo fait le tour des réseaux sociaux en ce moment. Invité de l’émission "Tout le monde en parle", sur France 2 en 2001, Jean-Claude Van Damme y annonçait l’avènement prochain des plateformes de streaming. Et leur potentiel planétaire incroyable.

Source de moquerie des télés françaises à l'époque, force est de constater que notre JCVD national avait vu juste. En revenant sur les grandes étapes de sa vie au fil des questions posées par Thierry Ardisson, la star belge se met à parler de ses projets futurs, et plus particulièrement de la diffusion de films (et de séries) via Internet."Je vais essayer de rentrer dans le monde médiatique, sur le net, commence ainsi les célèbres Muscles de Bruxelles en faisant de grands gestes (voir vers 15 minutes dans la vidéo ci-dessous). On va annoncer un film dans le net de chaque pays, puis on ira sur le web via les antennes ATT, le white band et là on pourra toucher 250 millions de viewers. Avec un film de qualité pour 1,99 dollars. Tous les gens du monde entier pourront le voir, même ceux qui n'ont pas d'argent, simplement en poussant sur un bouton! Ils ne doivent pas attendre 40 heures pour le download parce qu'on va distribuer les films avec les téléphones." Avant de conclure: "Je ne peux pas attendre le satellite, ça coûte des millions de dollars alors on a trouvé un système qui, grâce au net, permet de faire ça."

Devin, JCVD?



Malgré une explication parfois décousue et qui attise le mépris des autres personnes en plateau (comme un certain Laurent Baffie ou Geneviève de Fontenay), voilà une description de l’acteur de 41 ans -à l'époque, il a 60 ans aujourd'hui- des plus lucide sur le téléchargement de films via smartphones. Et qui correspond exactement à ce qui se passe aujourd’hui avec l'essor des plateformes de streaming comme Amazon Prime Videos, Disney+ ou encore Netflix. Des outils qui permettent à des fictions d’êtres visionnées par des dizaines de millions de personnes au même moment à travers le monde. Encore plus en période Covid. Alors, un visionnaire "aware" notre JCVD?