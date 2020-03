Après avoir été invité dans le Show Must Go Home d'Arthur vendredi dernier où les humoristes ont remis son tube à leur sauce, Benny B a décidé de "parodier" son propre tube en version coronavirus

Le confinement fait exploser les créativités de chacun et de chaque artiste en particulier. Après les concerts en live et autres apéros rigolos qui pullulent sur Instagram (là même où Benny B a été invité par Arthur pour faire son Show Must Go Home), place au rappeur bruxellois qui reprend son tube Mais vous êtes fous en version confinement. "A la demande générale, voici ma version corona vimix 2020, écrit ainsi Benny B sur son compte Instagram, accompagné d'une vidéo -avec chantant sa nouvelle chanson- depuis son balcon. Confinement oblige... Restez chez vous... ohhhh oui!"

Un délire certes, mais sans doute un tube de solidarité en devenir! Pour preuve, l'humoriste français Ary Abittan est déjà en train de le reprendre pour faire la fête avec ses amis dans ses apéros Instagram.