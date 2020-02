Vous souvenez-vous de Dylan ? Ce candidat qui était venu à Koh-Lanta en mocassins ? Il a, à nouveau, fait parler de lui.

Le Luxembourgeois, qui était en couple avec Fidji Ruiz, n'a pas trouvé de meilleur moyen d'annoncer sa séparation au beau milieu d'un restaurant de Dubai, suspendu à 30 mètres du sol. Le tout en filmant la scène et en mangeant des pop-corn.

Dylan a annoncé à Fidji Ruiz qu'il voulait avoir une discussion d'adulte: " Fidji et moi, ça fait quand même un an et demi qu'on est ensemble. On a vécu des choses que vous ne connaîtrez pas en 50 ans. On a fait les choses très rapidement. On a mis des choses en place ensemble. On a fait énormément de voyages, on a eu beaucoup, beaucoup de galères aussi. Aujourd'hui, Fidji est la plus belle personne que j'ai rencontrée au monde mais j'ai envie de réfléchir et de prendre mon temps. Pour Fidji, c'est pareil."

Cette dernière, qui est restée très discrète durant l'intervention de Dylan Thiry, a précisé que l'idée de cette mise en scène venait uniquement de son compagnon. "Je respecterai toujours la personne qui a partagé ma vie, peu importe les raisons de nos discordes ou le froid actuel! C'est pour cela que je préfère personnellement ne pas m'exprimer à chaud actuellement", a-t-elle réagi.

Récemment, les deux tourtereaux ont retiré toutes leurs photos communes de leurs comptes Instagram respectifs.