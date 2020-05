Sur les réseaux sociaux, Alban Pellegrin a donné de ses nouvelles, après avoir provoqué de multiples réactions en apparaissant défiguré après une greffe de cheveux.

Alban Pellegrin, 33 ans, fait partie des aventuriers emblématiques de Koh-Lanta. Candidat de l'édition Johor en 2015 et dans l'édition All stars diffusée en 2018, ce dernier a posté un cliché qui a beaucoup inquiété ses fans sur les réseaux sociaux ce week-end. Alban Pellegrin apparaissait défiguré et en dévoilait la raison à ses fans. Il venait de subir une greffe de cheveux.

"On dirait que je reviens du tournage de la saison 2 pour GQ France mais c’est juste ma tête après ma greffe de cheveux", écrit-il, avec une pointe d'humour bien connue dans son chef. L'ancien aventurier confie n’avoir aucune douleur et que son œdème était seulement en train de descendre.

Quelques heures plus tard, Alban a une nouvelle fois évoqué sa nouvelle apparence physique en s’affichant très souriant sur son compte Instagram avec un story où il y a ajouté la musique de Orelsan "Tout va bien", de quoi rassurer ses fans!

Un peu plus tôt dans la semaine, Alban avait annoncé sa greffe de cheveux en s’affichant la boule à zéro au sein du cabinet d'un spécialiste qui réalise ce type de greffe. "Malgré tous les commentaires positifs sur ma boule à zéro (qui l’eût cru) on va en rajouter un peu quand même puis repos devant #kohlanta Et pas besoin d’aller à l’étranger #greffedecheveux", a-t-il commenté en légende.