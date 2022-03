Depuis quelques jours, une histoire vieille de près de 3 ans a remonté à la surface grâce à un tweet de No Contexts Brits. Il s'agit de celle de Matt Gordon, qui déclarait au Sun que ses amis avaient trouvé dans le Aldi de Croydon, dans le sud de Londresn un steak qui ressemblait fortement à Vladimir Poutine.

"Je cherchais quelque chose à manger et je suis passé devant le rayon des viandes quand je me suis arrêté devant ce steak", confie-t-il. "Je n'arrivais pas à y croire. Je devais revenir en arrière. La ressemblance était incroyable. Mon steak Aberdeen Angus ressemblait à Vladimir Poutine. Je suis passé devant lui plusieurs fois et à chaque fois, il lui ressemblait de plus en plus".