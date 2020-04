À la suite du chômage technique de ses trente employés, l’ex-Spice Girl s’est fait incendier.

Pourquoi puiser dans nos impôts plutôt que dans ta fortune ?" peut-on notamment lire dans les commentaires des internautes. "Je n’en reviens pas que tu aies dit à tes employés de demander un revenu de remplacement" ; ou encore "Dans les boutiques où ils travaillent pour toi, tu vends tes robes 2 000 euros/pièce. C’est un mois de salaire pour eux !" Des messages envoyés après le choix de Victoria Beckham de mettre sa maison de couture londonienne au chômage temporaire à cause de la crise sanitaire liée au coronavirus et qui l’accusent de profiter du système. Selon plusieurs médias britanniques, mettre trente de ses travailleurs au chômage technique (80 % de leur salaire) équivaudrait à environ 260 000 euros pris en charge par l’État - et donc le contribuable - anglais. Sachant que la fortune personnelle de l’épouse de David Beckham est estimée à 385 millions d’euros, certains Britanniques ne comprennent donc pas pourquoi la star demande à l’État de l’aider. Le programme gouvernemental étant destiné à rémunérer les entreprises qui ne peuvent pas continuer à rétribuer leur personnel…