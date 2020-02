Dwayne The Rock Johnson et Scarlett Johansson ont connu une année particulièrement lucrative, tandis qu'Hollywood paye toujours largement mieux ses stars hommes...

Forbes a dévoilé la liste des acteurs et actrices qui ont gagné le plus en 2019. Un classement que dominent Dwayne "The Rock" Johnson ("Fast and Furious", "Jumanji",..) côté et Scarlett Johansson ("Marriage Story") coté femmes.

Il y a pourtant, dans ces listings, un très flagrant désiquilibre entre ce que gagnent les hommes et les femmes : le Top 10 des acteurs les mieux payés d'Hollywood a touché, en tout, près du double du Top 10 homologue féminin...