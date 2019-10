Ce lundi, de nombreuses personnalités étaient présentes lors de l'hommage à l'ex-président français Jacques Chirac. Parmi elles, Carla Bruni et François Hollande. Une scène entre ces derniers n'était alors pas passée inaperçue sur la Toile.

On peut en effet voir l'ancien président socialiste discuter avec l'épouse de Nicolas Sarkozy qui semble choquée par les propos de son interlocuteur. Yeux écarquillés et bouche ouverte, Carla Bruni se détourne de la conversation qu'elle est en train d'avoir avec François Hollande.

Invité à l'émission "C à vous" ce mardi soir, François Hollande a révélé ce qu'il lui avait alors raconté: "La réalité est triste et simple. Elle me posait la question que beaucoup se posaient. Pourquoi Bernadette Chirac n'est pas là? Je lui ai confirmé que son état de santé ne lui permettait pas d'être là et que c'était très difficile pour elle".