Accueil Conso Les jeans confortables en denim brut ou doux vont rhabiller l’hiver! Le jean bleu a vraiment fait son grand retour et les formes confortables persistent. Yes ! Elodie Weymeels Journaliste lifestyle, mieux-être, société, food





Les tendances, ça va ça vient, il y a quelques faux départs (les tailles basses qui peinent à revenir de façon mainstream) et des arrivées fulgurantes (le transparent), quelques innovations et toujours les intemporels, ces pièces élégantes et confortables qu’on peut porter du matin jusqu’au soir, du boulot jusqu’en soirée sans se préoccuper de son look : on l’a, un point, c’est tout. C’est...