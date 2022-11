"Même en Belgique, nous allons au devant de difficultés en approvisionnement en eau !"

La météo actuelle, combinant vent et pluies parfois fortes, ne prête pas forcément à penser à la problématique. Pourtant, l’enjeu de la préservation des réserves d’eau douce est un enjeu capital qui pourrait devenir de plus en plus important dans les prochaines années. Ces dernières années, l’Europe a été marquée par des périodes de sécheresses intenses et prolongées. ...

Cet article est réservé aux abonnés Profitez de notre offre du moment et accédez à tous nos articles en illimité Déjà abonné ?Connectez-vous