Pour rappel, les lecteurs de la Dernière Heure/Les Sports étaient invités, jusqu’au 16 décembre dernier à poster sur notre site la photo de leur sapin paré de ses plus beaux atours. Puis, ce sont les lecteurs eux-mêmes qui ont été invités à voter pour élire le plus bel arbre et la plus belle déco. À ce petit jeu, c’est donc Noëlle Decroupette qui a émergé de tous les participants et qui remporte, au passage un bon d’achat de 2000 euros à valoir chez Belambra. Deuxième de notre concours, Christian Maes de Chastres va recevoir le même prix.

”Quel bonheur !”, s’exclame Noëlle en apprenant qu’elle avait gagné notre concours. “C’est un magnifique cadeau d’anniversaire !” Il faut écrire que si Mme Decroupette se prénomme de la sorte, c’est parce qu’elle est née un 24 décembre. “Le premier prix ! C’est magnifique”.

C’est que Noëlle est une habituée des concours “gratuits”. Pas question de verser de l’argent à quiconque pour pouvoir participer. “J’ai d’ailleurs déjà gagné des voyages, des séjours gastronomiques, mais il faut bien dire que les concours gratuits sont de plus en plus rares”.

C’est en achetant régulièrement la DH en librairie que Noëlle a eu connaissance du concours. “Lorsque je l’ai vu, je me suis dit pourquoi pas. Vu ma date de naissance, j’aime vraiment la période de Noël et je décore mon sapin chaque année avec tout mon cœur. Ma décoration est quand même souvent presque la même. Avec la conjoncture actuelle, tout est de plus en plus cher, alors j’achète une petite décoration supplémentaire chaque année, mais pas plus”.

Quant à savoir avec qui Noëlle va profiter de son lot, la réponse est sans hésitation : “Je vais partir avec Benoît, mon mari. Nous n’avons pas d’enfant et lui comme moi, nous aimons les concours”… Et surtout les gagner. Félicitations !