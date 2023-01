En effet, entre novembre 2022 et décembre 2022, une nouvelle hausse des prix a été constatée dans les supermarchés. C’est ce qu’annonce Test Achats dans un nouveau communiqué. “Les raisons de ces augmentations restent les mêmes : une pénurie de matières premières causée par la guerre en Ukraine, de mauvaises récoltes, la grippe aviaire en cours en Europe combinée à des prix de l’énergie toujours élevés avec un impact sur ceux des transports, des emballages, du stockage, de la congélation, de la main-d’œuvre, etc.”, explique l’organisme de défense des consommateurs.

Lors de ce mois de décembre 2022, une famille constituée de deux personnes dépense 497€ par mois au supermarché. Cela représente 82€ de plus qu’il y a un an, et 9€ de plus qu’il y a un mois. La hausse des prix a atteint le record de 19,67€. Un même panier coûte donc un cinquième de plus que l’an dernier au même moment.

Ces produits dont le prix a le plus augmenté en un an

Concrètement, ce sont les spaghettis qu’on retrouve en haut du classement des aliments dont le prix a le plus augmenté en une année (+53 %). Ils sont suivis de près par les frites surgelées (+50 %), les feuilles d’aluminium (+47 %), et tous ces produits en papier comme le papier absorbant, le papier toilette et les mouchoirs en papier (+46 %), ainsi que l’huile de friture (+43 %).

Le coût des produits laitiers a fortement augmenté (+27 %). Au sein de cette catégorie, on note une augmentation de 41 % du gouda jeune, de 38 % pour le beurre, de 30 % pour le lait demi-écrémé et de 30 % pour les œufs.

Le prix de la viande est en augmentation de 19 % alors que les boissons connaissent une hausse de prix de 11 %. Les fruits sont également 9 % plus chers.

Ces produits dont le prix a baissé

À côté de toutes ces hausses de prix, il y a toutefois certains produits ou aliments dont le prix a baissé. On retrouve notamment les pommes Granny Smith (-2 %) ou les lingettes humides pour bébés (-0,12 %).