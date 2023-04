Entre histoire et modernité : bienvenue à Malte !

Un lieu chargé d’histoire !

Phéniciens, Carthaginois, Romains, Arabes, Français, Anglais : tout ce beau monde s’est disputé Malte durant l’ensemble de son histoire. De la culture arabe, les Maltais ont gardé certains sons dans leur langue si particulière. Un lieu symbolise également cette hégémonie : la Mdina, l’ancienne capitale de Malte. Il s’agit d’une ville médiévale fortifiée que l’on surnomme aussi la ville du silence. Elle fascinera les férus d’histoire à la recherche d’un endroit où le temps s’arrête grâce à une atmosphère particulière… que vous allez peut-être reconnaître ! En effet, l’ancienne ville a notamment été le lieu de tournage de la célèbre série Games of Thrones.

Jusqu’en 1964, Malte était encore sous l’emprise de la royauté anglaise. Un héritage marqué qui se prononce jusque dans la bouche des locaux, l’anglais étant la seconde langue officielle du pays. Au détour de certains chemins, vous y trouverez aussi des cabines téléphoniques londoniennes bien spécifiques, tandis que les conducteurs roulent… à gauche ! Malte est évidemment connue pour son passé chevaleresque. Longtemps, l’île a d’ailleurs été protégée par les chevaliers de l’Ordre de Malte contre les assauts répétés des envahisseurs étrangers. Une histoire qui expliquera également le drapeau du pays qui fait partie de l’Union européenne depuis 2004.

Enfin, il est impossible de parler de l’histoire de Malte sans évoquer la plus méridionale capitale d’Europe : la Valette. Pas de tram et pas de longue file d’attente devant les nombreux monuments qui s’y trouvent. La ville s’explore à pied en toute détente et vous pourrez profiter de vues incroyables puisque la ville fortifiée est en grande partie érigée au bord de l’eau.

Du sport et de la nature

Outre son histoire trépidante, il sera aussi possible de vivre à Malte une expérience 100 % sport, sur terre comme sur mer ! En effet, il existe de nombreux lieux de plongée où vous pourrez explorer les fonds marins. Pour les plus téméraires, il est possible de découvrir certaines pratiques moins connues comme le subwing (être tracté par un bateau sous la mer), le flyboard (être projeté au-dessus de la mer) ou encore le coastering. Cette dernière discipline est vivement recommandée… pour autant que vous aimez la vraie aventure. Cette activité vous permet de slalomer entre les rochers et la mer pour tester vos muscles et explorer les moindres recoins de l’île. Une expérience inoubliable mais tout de même éprouvante physiquement.

Malta office ©Massimo Cappuccio

Pour ceux qui préfèrent les sensations moins fortes, de nombreuses balades pourront animer vos journées. Que ce soit dans les terres ou près du large, elles raviront les familles qui veulent simplement passer du bon temps. Le Mgieban Heritage Trail à Xemxija est, par exemple, assez unique en son genre. Elle rassemble une collection unique d’éléments historiques tels que des bains romains, des voies romaines, des tombes et des grottes préhistoriques. Un plaisir à partager en famille ou en couple.

Une nourriture typique

lorsque le sport aura eu raison de vous, le temps du réconfort sera venu. De ce côté-là, pas de panique, Malte regorge de surprises. Vous pourrez découvrir de nombreux spots non-touristiques pour profiter joyeusement de la fin de journée pour l’apéro. Ou profiter d’une certaine euphorie nocturne dans la ville animée.

Autre point fort de Malte : sa nourriture riche et variée. Forcément, situés en pleine Méditerranée, entre le monde arabe et européen, les producteurs maltais proposent de nombreuses denrées délicieuses. Parmi elles, le lampuki est un incontournable. Il s’agit d’un poisson charnu typique à la saveur délicate. Il fond sur la langue. Pour le déguster, Marsaxlokk semble être une destination parfaite. Ce petit village de pêcheurs propose une panoplie de petits restaurants dans un cadre typique.

Bref, il y en a pour tous les goûts… et tous les prix. De quoi contenter tout le monde pour des vacances aussi complètes que dépaysantes.

Comment se rendre à Malte ?

Air Malte (www.airmalta.com) propose régulièrement des vols entre Bruxelles et Malte, avec des sièges à partir de 79€. Le vol aller est généralement aux environs de 20h, et vous serez de retour à la même heure dans notre capitale. Pour avoir un maximum d’informations sur Malte, nous vous recommandons de faire un tour sur le site www.visitmalta.com.

On n’aime pas

Petit conseil d’ami : il vaut mieux louer une voiture sur place. Le service des transports en commun n’est pas développé et la conduite peut s’avérer perturbante.

On aime

Malte, c’est l’assurance d’un dépaysement total sans trop se ruiner, que ce soit pour la nourriture, comme pour le logement. Surtout lors des basses saisons !

5 bonnes raisons de venir à Malte

1. Les temples préhistoriques

À Malte, vous apprendrez des choses que vous ne saviez pas. Qu’importe le moment de l’histoire que vous préférez, il y aura toujours une anecdote intéressante à propos de l’île. Exemple : elle a un passé préhistorique très intéressant. Plusieurs temples mégalithiques trônent sur l’île. Ceux de Hagar Qim et de Mnajdra vous ramèneront en 3200 avant Jésus-Christ. Ces monuments sont donc plus anciens que les pyramides égyptiennes et le site anglais de Stonehenge. Un bon plan : réservez votre billet longtemps à l’avance car seul un nombre limité de visiteurs est autorisé afin de protéger au mieux l’hypogée.

2. La gastronomie

Coincé entre l’Italie et la Libye, vous pourrez profiter du mélange des deux gastronomies. L’île regorge de petits producteurs locaux avec des produits délicieux à s’en lécher les babines.

3. Gozo

Malte possède également plusieurs îles. Gozo en fait partie. Malgré sa petite taille, environ 70 km2, vous pourrez y faire de nombreuses activités car elle possède de nombreux atouts. Vous pourrez y plonger dans son histoire séculaire, découvrir des étendues de nature vierge et vous régaler avec sa délicieuse cuisine méditerranéenne. Ajoutez à cela les températures paradisiaques du sud et l’ambiance détendue et tranquille… Vous comprendrez tout de suite pourquoi Gozo est l’un des secrets les mieux gardés d’Europe.

4. Le parlement de la Valette

Petite pépite, il dénote au regard du reste de la capitale. Il s’agit d’un bâtiment contemporain et ultramoderne qui trône sur la place de la Liberté. Conçu par Renzo Piano, cet édifice contraste avec les maisons historiques qui bordent les rues. Piano a cependant veillé à ce que le Parlement s’intègre dans le paysage maltais. En utilisant notamment du calcaire de Gozo pour la façade.

5. Les nombreuses plages paradisiaques

En plus d’un paysage vallonné, Malte possède un grand nombre de plages de galets grâce à sa formation rocheuse. Certaines d’entre elles connaissent une activité trépidante à proximité d’une ville animée. D’autres sont nichées entre les rochers et la verdure. À travers certaines balades, vous pourrez facilement y accéder.