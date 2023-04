Polestar 4 : Un SUV électrique original dépourvu de vitre arrière !

Située entre la Polestar 2 et la Polestar 3 en termes de taille et de prix, la Polestar 4 prend l’allure d’un « SUV-Coupé » de 4,84 m. Elle est toutefois bel et bien un modèle à part entière, précise le constructeur. "Plutôt que de simplement modifier un SUV existant, de lui donner une ligne de conduite plus rapide et, par conséquent, de compromettre des éléments tels que la hauteur et le confort à l'arrière, nous avons conçu la Polestar 4 dès le départ comme un tout nouveau genre de SUV coupé qui célèbre le confort et l'expérience des occupants même à l’arrière" détaille Thomas Ingenlath, CEO de Polestar. Une expérience qui sera probablement singulière, puisque le modèle se passe totalement de lunette arrière. La rétrovision est assurée par une caméra qui renvoie son image sur un écran "offrant ainsi un champ de vision bien plus large que dans la plupart des voitures modernes" selon Polestar, qui précise également que cet écran, intégré dans le rétroviseur central, peut être désactivé pour permettre au conducteur de voir les occupants de l'arrière si nécessaire. Un artifice que d’autres marques proposent déjà, tout en conservant jusqu’alors la vitre arrière.