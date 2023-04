La crise? Pas pour vos vacances: +340% de réservations pour Pâques!

Les derniers chiffres publiés par l’ABTO (Association Belge des Tour-Opérateurs, NdlR) sont éloquents. 2023 pourrait tout simplement être une année record, puisque fin janvier, déjà, le volume de réservations atteignait 53 % du total de… 2022. Un chiffre bien en avance, même par rapport aux bonnes années qui précédaient la crise sanitaire. Par ailleurs, les Belges reprennent leurs habitudes, puisque les voyages à forfait augmentent à nouveau après plusieurs années de baisse. Ils représentent 15 % du volume total. Et si les réservations sur internet restent très nombreuses, 86 % se font par l’entremise d’un tour-opérateur.

Des réservations qui valent pour cet été, mais aussi pour les vacances de Pâques. Et le nouveau calendrier scolaire semble plaire aux touristes wallons. Selon les derniers chiffres publiés par Sunweb, les réservations ont explosé par rapport aux vacances de Pâques 2022. Petite précision, on a bien comparé les deux périodes de vacances, et non les deux premières semaines de mai, ce qui n’aurait pas eu de sens. “Nous avons constaté un pic des réservations de 340 % en Wallonie par rapport aux vacances de Pâques/mai de l’année dernière. Le tourisme est bel et bien de retour après des années de vaches maigres liées à la pandémie”, assure-t-on du côté de Sunweb.

Autre signe que les vacances sont prioritaires pour les Belges, les réservations se font à nouveau plusieurs mois à l’avance. “Les Wallons arrivent aussi à se projeter de plus en plus : tandis que les réservations de dernière minute sont toujours populaires, les “early bookings” sont en augmentation. En outre, les vacanciers belges dépensent en général 10 % de plus qu’en 2022, pour un tarif moyen de 820 € par personne.”

Un budget à la hausse qui est dû évidemment à la hausse générale des prix, due à l’inflation. Selon l’ABTO, les voyages à forfait ont augmenté de 9 % par rapport à l’année dernière, contre 16 % pour l’ensemble des formules de voyages.

Et au niveau des destinations, les vacances de printemps placées au mois de mai permettent de découvrir de nouvelles destinations. “Pour les prochaines vacances, les destinations les plus populaires sont les îles grecques avec la Crète et Kos en tête ou encore Rhodes dans le top 5. Les voyageurs se tournent également vers les îles Canaries, l’Égypte, la Riviera turque et la Tunisie. De plus, Majorque connaît un grand succès ces derniers jours dans les recherches de dernière minute”, complète de son côté Sunweb.