General Motors de retour en Europe dès cet automne

Une gamme entièrement électrique

Pour son retour, General Motors va se concentrer sur ses produits 100% électriques. Selon Automotive News à la source de cette information, le premier modèle à faire la traversée de l’Atlantique serait le SUV Cadillac Lyriq. Ce crossover de luxe de 5 mètres de long (des dimensions comparables au Tesla Model X ou au BMW iX) propose deux ou quatre roues motrices, 300 ou 500 ch, et une autonomie qui peut atteindre 496 km selon le cycle d’homologation américain EPA. Son tarif américain débute à 58.590$ (53.593€), mais il ne serait pas surprenant de le voir prendre 10.000€ en arrivant en Europe.

Pour des modèles plus accessibles, il faudra attendre l’arrivée des Chevrolet Equinox EV ou Blazer EV ; modèles qui pourraient venir se frotter aux VW ID.4, Tesla Model Y et autres Skoda Enyaq entres autres. Mais il faudra encore s’armer de patience car leur commercialisation va seulement débuter aux Etats-Unis. Et surtout, leur venue en Europe n’est pas encore confirmée.

À lire aussi

La Norvège d’abord

Les Norvégiens devraient donc être en mesure de commander le Cadillac Lyriq dès cet automne. Logique : là-bas, plus de 80% des immatriculations concernent des voitures 100% électriques. Aucun calendrier n’a pour l’heure été dévoilé en ce qui concerne le reste de l’Europe.