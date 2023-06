Unité Air VaporMax 2 révolutionnaire : cette unité Air, conçue à l’origine pour la course, est fabriquée à partir de matériaux recyclés et offre plus d’amorti que jamais auparavant. Elle s’étend sur toute la longueur de la chaussure, offrant des transitions en douceur et un confort incroyable.

: l’empeigne en Flyknit assure un ajustement précis et une respirabilité optimale. Elle épouse les contours de votre pied pour un maintien confortable et une sensation de légèreté [ 1 ].

Style contemporain : les Nike Air VaporMax 2021 FK arborent un design moderne et audacieux qui vous permet de vous démarquer avec style. Que ce soit pour la course ou pour vos activités quotidiennes, ces chaussures ajoutent une touche de style à votre tenue.

Confort supérieur : grâce à l’amorti réactif de l’unité Air et à l’empeigne confortable en Flyknit, ces chaussures vous offrent un confort supérieur à chaque foulée. Vous vous sentirez soutenu et à l’aise tout au long de votre parcours.

Personnalisation avec Nike By You : profitez de la possibilité de personnaliser vos Nike Air VaporMax 2021 FK avec Nike By You. Choisissez vos couleurs, motifs et matériaux pour créer une paire de chaussures unique qui correspond à votre style. Cependant, les modèles personnalisés ne font pas partie de la promotion dont nous parlons dans cet article.