Si bien qu'à la fin septembre, elle ne valait plus que 0,9535 $. Une baisse qui n'a rien d'anecdotique. "Toutes les transactions concernant les exportations de pétrole étant en dollars, un euro fort est bénéfique", confirme Olivier Neirynck, porte-parole de la Brafco. Confirmation en chiffres : au cours du jour, un baril de pétrole à 77 $ s'achèterait pour 71,8 € aujourd'hui. Le même baril à 77 $ se serait par contre vendu 80,8 € si l'euro en était encore à son niveau de septembre 2022. Soit une différence de 9 € due uniquement au cours de l'euro. Plus il sera élevé, plus les prix du pétrole accessibles pour l'Union européenne.