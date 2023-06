Renault Rafale : le grand SUV dans le vent ?

Après le Captur, l’Arkana, l’Austral et l’Espace, Renault ajoute un cinquième SUV à son offre : le Rafale. Long de 4,71 m, il affiche une allure très profilée, et une hauteur contenue à 1,61 m. Il prend ainsi des allures de SUV « coupé » aux détails soignés. Notamment la calandre à effet 3D faite de petits losanges, emblème du constructeur. On ne pourra toutefois pas s’empêcher de trouver un petit quelque chose de Peugeot 408 à ce Rafale, notamment dans le dessin de la face et des feux avant, ou de la signature lumineuse. Logique : il est l’œuvre de Gilles Vidal, arrivé chez Renault en 2020 en provenance de… je vous laisse deviner.