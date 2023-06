"Il faudrait installer 100 bornes de charge par jour ouvrable" pour assurer la transition électrique vers 2030.

50% de la consommation actuelle pour la voiture électrique

Mobia appelle donc les différents gouvernements à agir rapidement, appelant également à ce que l'approvisionnement en électricité soit suffisant et renouvelable à tout moment, sans dépendance aux aléas géopolitiques. L'électrification complète de tous les véhicules circulant sur nos routes nécessiterait 37 TWh de capacité électrique supplémentaire. Cela représente environ 50 % de la consommation actuelle !

Inertie administrative

Mobia ne met pas en cause les entreprises d'installation et les exploitants de stations de recharge, qui redoublent d'efforts depuis un certain temps pour accélérer le développement du réseau. Cependant, ils se heurtent encore souvent à des restrictions en termes de capacité de connexion, d'autorisations et d'appels d'offres, ainsi qu'au scepticisme des gestionnaires d'immeubles ou de parkings accessibles au public. L’inertie et la lourdeur administratives ont donc également une part de responsabilité.