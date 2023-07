À lire aussi

Des vacances suffocantes pour les Belges, où le thermomètre affiche jusqu’à 43 degrés: “Certains préfèrent rester dans leur chambre climatisée” ©D.R.

Pour Yannis, employé de l’hôtel depuis de nombreuses années, c’est aussi une situation inédite. “On a l’habitude d’avoir chaud au mois de juillet, mais cette année c’est pire. Il y a huit ans, on a aussi eu un épisode de très forte chaleur pendant plus d’une semaine, mais cette fois-ci, on va battre tous les records. Heureusement, nous sommes bordés par la mer et cela rend la situation moins inconfortable. Mais ma famille, qui habite à 50 km d’Athènes, souffre vraiment. Les températures y ont atteint les 46 degrés, c’est suffocant.”

Sur une autre île grecque, à Rhodes, Luc Gailly et sa famille font aussi face à cette chaleur suffocante. “Nous sommes arrivés lundi dernier où les températures étaient abordables. La température est montée à partir de samedi matin en flèche jusqu’à 40 degrés. Il y a peu d’activités entre 11 h et plus ou moins 15 h, même le petit vent souffle de l’air chaud, témoigne-t-il. Vers 17 h, cela devient plus agréable. C’est la première fois que nous venons en Grèce et, n’étant pas habitués aux chaleurs, nous cherchons des endroits ombragés, ou alors nous nous réfugions dans l’hôtel où l’air conditionné est fixé à 22 degrés, comme dans la chambre.”

A l'intérieur, c'est plus respirable. ©D.R.

De son côté, le Bruxellois Ludovic est en voyage à Madrid. “Je suis avec mon fils de 10 ans et ma compagne à Madrid pour rendre visite à sa famille. Il faisait tellement chaud qu’on a un peu changé nos plans. Nous devions aller visiter quelques lieux connus, mais on est à plus de 42 à 45 degrés en ville à certains endroits. Nous avons donc pris la voiture direction un parc aquatique pour nous rafraîchir, sourit-il. Beaucoup de gens ont eu la même idée donc il y a beaucoup de monde. Le parc a pris pas mal de mesures avec des brumisateurs, notamment. J’ai vu plusieurs personnes faire des malaises, malheureusement. On sent que les autorités prennent un maximum de mesures pour éviter les problèmes.”