L’expérience que nous avons vécue dernièrement l’a certainement aussi été par d’autres automobilistes: alors que nous avions pris rendez-vous depuis plusieurs jours pour changer les plaquettes et disques de freins dans un garage-concessionnaire bruxellois, il nous a fallu plus d’une heure d’une extrême patience avant d’être pris en charge par un agent d’accueil.

Une heure perdue à ne rien faire mis à part s’énerver sur cette lenteur incompréhensible. Tout ça pour, simplement, remettre la clef de la voiture (que nous aurions pu laisser dans une boîte aux lettres) et confirmer ce que nous avions déjà signalé via le formulaire web, à savoir qu’il fallait changer les plaquettes et disques de frein.

Le Covid avait permis de faire un bon en matière de facilité numérique. Mais visiblement, certains ont préféré faire marche arrière.

Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ? Pourquoi gagner du temps quand on peut en perdre ?