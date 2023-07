Le prix de la bière vous paraît élevé? Nous ne sommes pas les plus à plaindre!

Les prix des quelque 1.500 bières brassées chez nous ont toutefois connu une certaine inflation ces derniers mois. Désormais, il n’est quasiment plus possible d’en obtenir une à moins de 2 € dans un café ou un restaurant.

Cher ? Ce n’est rien par rapport aux prix que l’on peut retrouver dans d’autres pays. Pour le vérifier, Statista a analysé les prix moyens de demis de bières (0,5l) tantôt vendus dans les supermarchés tantôt à même les cafés et restaurants. Et cela, dans 18 capitales européennes.

Avec un constat : si les prix peuvent paraître élevés en Belgique, ce n’est rien comparé à ceux pratiqués dans d’autres pays. “Selon la ville où l’on se trouve, boire une bière peut être très bon marché ou peser lourd sur le porte-monnaie”, analyse Statista.

Notamment dans le nord de l’Europe. Ainsi, le Top 5 des capitales les plus chères, au niveau de la bière, est trusté par quatre villes nordistes, auxquelles vient se greffer Genève (Suisse).

À Reykjavik (Islande), par exemple, le prix moyen de la bière en supermarché (pils ou spéciale) s’élève à près de 2,5 € et monte jusqu’à 9,53 € en moyenne devant les cafés et restaurants. Suivent la capitale norvégienne (Oslo), suissesse (Genève), finlandaise (Helsinki) et Copenhague.

La Belgique, 10e sur 18, est dans le ventre mou du classement avec des prix moyens de 2,1 € en supermarché et de 5 € dans les cafés et restaurants.

À l’inverse, le paradis des amateurs de bières semble être du côté de la République Tchèque où celles-ci ne dépassent pas un euro en moyenne au sein des supermarchés et vont jusqu’à 2,31 € au café ou au restaurant.

L’étude ne dit cependant rien de la qualité des bières vendues. Difficile de comparer le prix d’un délicieux Orval ou d’une Paix Dieu au fût à celui d’un “pipi de chat” tchèque.