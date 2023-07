Votre contrôle technique est peut-être dépassé sans que vous le remarquiez: attention les amendes pleuvent, voici comment éviter une mauvaise surprise

Parmi les autres infractions, plusieurs dizaines de milliers concernent chaque année un défaut de contrôle technique. Certains automobilistes savent pertinemment que leur véhicule, réduit à l’état d’épave sur roues, ne pourra recevoir de carte verte dans l’un des centres de contrôle agréés. Et décident donc de rouler, en toute conscience, en totale illégalité. En espérant ne pas devoir se justifier lors d’un contrôle de police.

Pour des milliers d’autres, la bonne foi n’est pas à remettre en cause : n’ayant pas été prévenus de la péremption de leur contrôle technique, ils ne se sont pas présentés au centre d’examen. Et ce n’est donc qu’au moment d’un contrôle de police qu’ils se rendent compte qu’ils ne sont plus dans le droit chemin. C’est le cas de Marc qui, dernièrement, s’est fait interpeller par la police après avoir roulé sur la bande d’arrêt d’urgence. Ce n’est qu’à ce moment qu’il a appris que son contrôle technique était dépassé. Marc n’avait pas reçu le fameux papier vert l’invitant à se présenter à un centre de contrôle, et a, sans le savoir, laissé la date de validité de son certificat arriver à échéance. “Le document n’est pas une convocation, c’est un rappel, confie Pierre-Laurent Fassin, porte-parole d’Autosécurité, l’organisme gérant les 25 centres de Wallonie. En réalité, nous recevons tous les mois les informations en provenance de la DIV. Et en fonction de celles-ci, nous envoyons la lettre de rappel, non obligatoire, à tous les automobilistes concernés.”

Le retard au contrôle technique peut vous coûter jusqu'à 55,7 €. En plus d'une amende infligée par la police.

L’an dernier, 93.718 automobilistes ont été sanctionnés pour défaut de contrôle technique valide. Une infraction qui peut les mener à une amende de 80 à 80.000 euros et une peine de prison, pour les cas de récidives graves, de 8 jours à trois mois. Avec la saisie du véhicule à la clef.

Martha, elle, a bien reçu l’invitation à se rendre au contrôle technique. “Mais seulement trois semaines avant la date d’échéance de mon dernier contrôle technique qui courait jusqu’au 17 mai, explique la Bruxelloise. J’ai reçu le papier vert et, le lendemain, j’ai pris rendez-vous. Mais le mois de mai comptait beaucoup de jours fériés, et il n’y avait pas de place au contrôle technique de Schaerbeek, situé à 10 min de mon bureau avant la date limite. J’ai donc pris rendez-vous pour le 23 mai. Et paf, j’ai reçu une amende pour le retard !”

Au lieu de payer 43,1€ pour son contrôle, Martha a payé 52,8 €. Soit un surcoût de 9,7 €. Martha a bien tenté de contester. En vain : elle a reçu une réponse formatée des plus laconiques. “Nous vous rappelons que le véhicule peut être présenté dans un centre de contrôle technique à partir de deux mois avant la date limite et cela sans conséquence sur la validité du prochain certificat de contrôle technique. La convocation n’est pas un document obligatoire mais un rappel lorsque cette date limite arrive à échéance.”

Tous n’auront pas eu la chance d’avoir ce fameux document de “rappel.” Et présenteront donc leur véhicule au contrôle technique avec des délais plus longs. Et des amendes plus importantes aussi : jusqu’à 55,7 € en Wallonie et 34,7 € en Flandre et à Bruxelles pour un délai dépassé depuis plus de six mois.

Les caméras ANPR, nouvelle arme des policiers

Certains véhicules de la police sont désormais équipés de caméras qui permettent de lire les plaques des véhicules. Et de savoir, entre autres, s'ils sont en ordre de contrôle technique. ©avpress

Jusqu’à il y a encore quelques années, les conducteurs sans assurance passaient relativement facilement entre les mailles du filet. Pour se faire pincer, il n’y avait en effet que deux possibilités : avoir un accident de voiture ou subir un contrôle policier.

Désormais, au fil des évolutions technologiques, les policiers sont mieux armés pour lutter contre la problématique. Notamment avec les caméras ANPR. Ces caméras qui peuvent scanner les plaques d’immatriculation et sont disséminées aux quatre coins de la Belgique peuvent facilement repérer les contrevenants. Des policiers dont les véhicules sont de plus en plus équipés de ce système de détection. “S’ils croisent un véhicule qui n’est pas en ordre, ils en sont immédiatement avertis et peuvent alors immobiliser le conducteur”, nous indiquait dernièrement Benoît Godart, porte-parole de Vias.

Quelques conseils pour éviter de dépasser les délais

Le contrôle technique, un passage obligé pour des millions d'automobilistes. Mais ils sont des milliers à oublier chaque année.

1. Dès lors que vous passez votre contrôle technique, le mieux est de directement mettre un rappel sur votre téléphone 10 mois plus tard pour vous souvenir de prendre rendez-vous pour l’année suivante.

2. En Wallonie, il est possible de prendre rendez-vous jusqu’à 13 mois à l’avance. Autant prendre rendez-vous dès la sortie du contrôle technique, pour l’année prochaine.

3. En Wallonie, un système de liste d’attente a été instauré depuis janvier. En cas d’absence de dates disponibles avant l’échéance de votre contrôle technique, d’autres dates vous seront proposées (à trois reprises maximum) en cas de désistement.

4. N’oubliez pas que vous pouvez aller vous présenter dans n’importe quel centre de contrôle technique, peu importe la région où vous résidez. Plus de place à Bruxelles ? Aller en Wallonie ou en Flandre peut vous faire éviter un surcoût pour délai dépassé.

5. Le contrôle technique contrôle le véhicule, pas le conducteur. Ce n’est donc pas obligatoirement le propriétaire du véhicule qui doit le présenter au contrôle technique.