C'est l'heure d'épargner davantage: cinq grandes banques belges augmentent leurs taux ce mardi 1er août

En Belgique, c’est Belfius qui a été la première grande banque à les réajuster dès le 1er juillet. Le taux de base du compte épargne classique est passé de 0,35 % à 0,45 % tandis que sa prime de fidélité n’est plus de 0,15 % mais bien de 0,45 %.

À partir de ce mardi 1er août, ce sont cinq banques qui auront augmenté à leur tour leurs différents taux. Le taux d’intérêt du compte épargne classique chez BNP Paribas Fortis passe de 0,15 % à 0,25 % et la prime de fidélité à 0,25 % contre 0,10 % auparavant. Beobank voit plus grand puisque la prime de fidélité monte à 0,45 %. Il en est de même concernant cette prime pour KBC et CBC qui, de leur côté, augmentent le taux d’intérêt du compte épargne ordinaire de 0,35 % à 0.45 %. Enfin, chez ING, le taux d’intérêt cumulé pourrait dépasser les 2 % dans certains cas. 300 milliards d’euros sur les comptes d’épargne belges

Il n’y a pas que les grandes banques belges qui ajustent leurs taux d’épargne. En effet, plusieurs banques outsiders augmentent également leurs taux… et sont très élevés. En tête du classement du plus grand taux global d’épargne, on retrouve Santander Consumer Bank avec 2,5 %. MeDirect (2,3 %), Keytrade (2,10 %), VDK Bank (2 %) et Argenta (2 %) complètent le top 5.

De quoi donner envie aux Belges d’épargner davantage ? En tout cas, le montant total sur les comptes d’épargne belges est de 300,28 milliards d’euros. C’est la première fois que ce montant augmente depuis janvier. Il faut dire qu’une augmentation des taux d’épargne est une bonne nouvelle pour les épargnants belges. Un peu moins pour l’inflation, qui reste élevée à 4,15 % en Belgique.