La Wallonie plus généreuse que la Flandre : indexée, la prime de rentrée scolaire arrive sur le compte en banque des parents (COMPARATIF)

Un coup de pouce qui permet de remplir correctement le cartable des écoliers. Les montants versés à tous les parents, que leur enfant rentre à l’école ou non en septembre, varient en fonction des régions.

En Wallonie

Ainsi, en Wallonie, le critère le plus important est l’année de naissance de l’enfant. Est-il né avant 2020 ? Si oui et qu’il a entre 0 et 5 ans, le montant s’élève à 24,87€. Si l’enfant a entre 6 et 11 ans, la prime de rentrée est de 53,47€ tandis que les parents d’enfant entre 12 et 17 ans touchent 74,60€. Enfin, de 18 et 25 ans, 99,47€ seront versés aux parents. A noter que dans ce système wallon pré-2020, les petits frères et sœurs de ce premier enfant perçoivent des montants majorés.

À lire aussi

Concernant les enfants nés à partir du 1er janvier 2020, les primes seront moins élevées. Entre 0 et 5 ans, les parents reçoivent 23,43€. A l’avenir, les parents enfants nés après 2020 et qui seront âgés de 6 ans à 11 ans recevront 35,15€. Entre 12 et 17 ans, 58,69€. Pour terminer, ce sera 93,74€ de prime de rentrée à partir de 18 ans jusque 25 ans.

À Bruxelles

Les montants sont similaires à un enfant wallon né à partir de 2020. Seule condition en plus : pour percevoir la somme de 93,74 €, le jeune adulte (entre 18 et 24 ans) doit suivre des études supérieures. Dans le cas contraire, le montant est limité à 58,59€.

En Flandre

Le nord du pays est moins généreux : de 0 à 4 ans, les parents flamands touchent 21,23€. Entre 5 et 11 ans, la prime est de 37,14€ alors qu’elle s’élève à 53,06€ pour les parents d’enfant de 12 à 17 ans. Enfin, de 18 à 24 ans, ce sont 63,67€ qui seront versés aux parents.