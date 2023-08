Après avoir lu ceci, vous ne verrez plus que lui : le sac à dos Basic-Fit est partout

Le truc, en soi, gris foncé et surligné par des détails orange tulipe, n’est certainement pas beau, mais pas particulièrement moche pour autant. Il y a en revanche unanimité : il est excessivement pratique, robuste et multitâches. Il a surtout deux avantages énormes : sa gratuité (à l’adhésion à la firme de salles de fitness) et sa polyvalence. Il accueille, avec sa contenance de 34 litres, joyeusement vos sneakers de running puantes, votre laptop professionnel, vos syllabi en période de blocus, vos affaires de voyage, etc.

Plutôt porté par les hommes mais pas que, et visible un peu partout en Europe (la franchise hollandaise du fitness low-cost pèse 3,6 millions de membres, qui fréquentent 1 300 salles en Belgique, Hollande, France, Allemagne, Espagne ou Luxembourg), il y a peut-être derrière ce phénomène l’avènement de l’ère du fonctionnel avant l’esthétisme, du jemenfoutisme de l’apparence, du moche par-delà le beau. La même qui a rendu Lidl (que beaucoup avaient honte de fréquenter gamins) cool et qui a boosté la confiance du hard-discounter allemand, qui n’hésite plus à commercialiser ses propres baskets (qui se vendent). C’est peut-être un débat pour les fashionistas d’Insta ou les sociologues de comptoir, mais on ne résiste pas à l’idée de remettre une pièce dans la machine : tiens, vous ne trouvez pas qu’on croise, aussi, beaucoup de Crocs et de sacs Action, ces derniers jours ?