Volkswagen Amarok PanAmericana : pour le camping sauvage

Cet Amarok particulier est équipé d’une tente de toit et d’un auvent à 270 degrés monté sur un hard-top Alu-Cab. Transformé par Genesis Import GmbH, l’Amarok embarque ainsi tout le nécessaire pour partir à l’aventure : kitchenette coulissante, plan de travail rétractable sur les flancs, tiroirs de rangement pour le matériel à l’arrière, etc. A l’extérieur, ce modèle particulier s’enrichit d’un éclairage à LED supplémentaire sur le toit et de feux longue portée à l’avant, et de jantes Delta chaussées de pneus tout-terrain BF Goodrich.