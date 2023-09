Innovation et efficacité : le chauffage électrique est une solution d'avenir

Pendant des siècles, la combustion était le moyen le plus courant de se chauffer. Autrefois, on brûlait du bois, mais avec l’exploitation des mines de charbon et la découverte des gisements de pétrole, d’autres options sont apparues pour se chauffer. Il n’en reste pas moins que le principe ne changeait pas : on “brûlait”, et au cours de ce processus, de la fumée se dégageait, contenant des substances qui ne sont pas bonnes pour l’environnement. Avec le chauffage électrique, les choses ont changé.

Des économies d’énergie

Mais un radiateur électrique présente d’autres avantages que l’absence de pollution directe de l’air. Grâce aux appareils de chauffage électrique modernes, vous pouvez chauffer de manière plus ciblée et vous perdez beaucoup moins d’énergie thermique. Avec un radiateur électrique de dernière génération, vous pouvez régler la température dans chaque pièce de votre maison, de sorte qu'il ne fasse ni trop chaud, ni trop froid.

De plus, le radiateur électrique d’aujourd’hui est un appareil économique qui utilise l’énergie électrique de manière rationnelle. C’est un atout non négligeable à une époque où les prix de l’énergie s’envolent partout dans le monde. En comparaison à d’autres appareils de chauffage, un radiateur électrique bien réglé s’avère être le meilleur choix d’un point de vue budgétaire.

©Aterno

Une installation facile et rapide

D’ailleurs, pour les installateurs et tous ceux qui redoutent les gros travaux de rénovation, il y a une autre bonne nouvelle : l'installation d'un radiateur électrique se fait en un clin d'oeil. Les travaux de rénovation pour passer au chauffage électrique n’entraînent aucun surcoût. Vos nouveaux appareils seront installés à l’endroit prévu, près d’une prise de courant, et c’est tout…

L’évolution du chauffage électrique

Le chauffage électrique existe depuis des décennies. Autrefois, le chauffage électrique était considéré comme coûteux et peu pratique en raison de sa consommation élevée. De plus, les radiateurs à accumulation accumulaient la chaleur pendant la nuit et la chaleur accumulée ne suffisait pas forcément à couvrir l’intégralité des besoins en chauffage. La température souhaitée dans la maison n’était pas toujours atteinte au cours de la journée.

Mais les fabricants ont continué à faire évoluer leurs équipements pour éliminer les inconvénients des premiers modèles de radiateurs électriques. Le chauffage céramique a été une première réponse pour tenter d’économiser de l’énergie. En équipant un radiateur électrique d'un coeur de chauffe en céramique qui permet d'emmagasiner la chaleur, les fabricants ont optimisé les performances du chauffage électrique.

Au cours de ce processus évolutif, Aterno a réussi à affiner cette technique. C’est pourquoi un radiateur électrique Aterno ne peut pas être comparé à un radiateur céramique ordinaire. Les appareils Aterno fonctionnent sur la base de trois principes fondamentaux : la convection, le rayonnement et l’accumulation. Le terme de radiateur à inertie est donc beaucoup plus approprié dans ce contexte. Il fonctionne selon un principe unique : il accumule la chaleur dans un cœur de chauffe en céramique, fabriqué à partir de matériaux naturels soigneusement sélectionnés. La chaleur est ensuite diffusée dans la pièce en associant convection et rayonnement. Il en résulte une chaleur homogène et enveloppante.

©Aterno

Les différentes options proposées par Aterno pour rendre votre chauffage électrique intelligent

Fort de ses décennies d’expérience dans le domaine du chauffage électrique, Aterno dispose d’une gamme complète qui vous permettra d'accéder au confort tout en maîtrisant votre consommation d'énergie. En ce qui concerne le chauffage céramique, les produits avancés de notre gamme offrent un large éventail d’options pour un chauffage électrique non seulement efficace, mais aussi facile à utiliser, qui s'adapte à vos habitudes et vous permet de faire des économies.

Par exemple, notre thermostat sans fil est un complément idéal pour régler votre radiateur électrique dans chaque pièce de la manière la plus précise possible. En effet, les besoins en chauffage de votre chambre à coucher sont totalement différents de ceux d’un bureau, par exemple. En réglant votre radiateur à inertie de manière réfléchie, vous éviterez de chauffer inutilement et pourrez réaliser des économies substantielles.

L'autre option qui vous permet de profiter pleinement des performances du chauffage céramique Aterno est l'application mobile dédiée. Vous gérez chacun de vos radiateurs à distance, depuis un smartphone ou une tablette. C'est simple et efficace pour chauffer de manière optimale et faire des économies. N'hésitez pas à vous renseigner dès maintenant sur le radiateur à inertie basse consommation, au design moderne et épuré, proposé par Aterno.