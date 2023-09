ING en pleines négociations avec les syndicats : certains employés pourraient recevoir une indemnité sans travailler !

À lire aussi

En pleine mutation comme de nombreux secteurs, le secteur bancaire doit s’adapter aux nouvelles technologies et l’automatisation de certaines tâches. L’accord repose d’ailleurs sur ce thème, en proposant notamment aux employés dont le travail sera automatisé la possibilité de prendre une “pension anticipée” ou de démissionner volontairement moyennant une indemnité.

Concrètement, la direction et les syndicats n’ont pas encore donné de détails concrets sur les mesures qui sont sur la table, mais il revient que certains employés proches de la pension pourraient se retrouver à être payés… sans avoir de tâche précise. Cela a de quoi inquiéter en interne, même si ING “dément fermement l’allégation d’une possible restructuration comme en 2016”, peut-on lire dans un communiqué.

On évoque à tout le moins “des changements organisationnels très spécifiques pour les deux prochaines années”, du côté de la direction de la banque. “Concrètement, il s’agit principalement d’évolutions dans les départements où un grand nombre de tâches ont été automatisées ou numérisées au cours des derniers mois”, indique la banque via Belga. On parle par exemple de tâches administratives.

On évoque également trois options qui s’offrent aux employés concernés, précise le porte-parole d’ING. Sous le nom de “mobilité interne”, on évoque soit le changement d’emploi au sein de l’entreprise, soit une démission volontaire avec indemnité comme dans le cas d’un licenciement ou encore, pour les salariés proches de l’âge de la retraite, un départ anticipé en cas de carrière longue, comme le prévoit la convention collective récemment renouvelée.

Les personnes concernées doivent avoir au moins 10 ans d’ancienneté et être à quatre ans de l’âge de la retraite.