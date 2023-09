La vraie frite belge est-elle en voie de disparition? "De plus en plus de fritkots se détournent de la bintje"

Une frite traditionnelle – la seule, l’unique, la belge – souvent imitée à travers le monde, jamais égalée. Et qui, malgré la demande (pas encore approuvée) de classement de la culture du fritkot comme patrimoine immatériel à l’Unesco, est aujourd’hui une recette en voie de disparition. Le pavé est jeté dans la mare comme une fricadelle dans un pot de mayonnaise : plusieurs afritionados s’étonnent du changement de goût dans nos traditionnelles baraques à frites. “Il y a quelques jours, je suis allé dans ma friterie habituelle mais il semble qu’ils aient changé de patate, estime Gustave, un habitué. Elles sont plus dures, plus fines, plus farineuses. Bref, moins bonnes.”

L'art de faire une bonne frite passe par la double cuisson. Mais sans une bonne patate, on n'obtient pas une bonne frite. © 2013 JC Guillaume

lie abonde : “Ce ne sont plus les mêmes frites qu’avant. Je ne sais pas si c’est la graisse ou la patate qui a changé, mais le goût n’est plus le même. Peut-être ont-ils juste changé de variété de patate parce que la bintje est devenue trop chère.”

"La bintje pour les frites, c'est comme le raisin pour le vin. Parfois il y a de bonnes années, parfois pas. Certains fritkots préfèrent dès lors changer pour une variété plus stable. Moi je reste fidèle à la bintje."

Les bintjes sont-elles cuites ? En réalité, la situation est plus complexe que cela. Et ne trouve pas son explication dans la seule hausse des prix enregistrée depuis l’éclatement de la guerre en Ukraine et, plus largement, depuis la crise sanitaire du covid. “En réalité, la bintje n’est pas toujours la pomme de terre utilisée dans les fritkots”, indique celui qui est sans doute le plus célèbre des frituristes, Patrick De Corte. S’il fait partie des irréductibles de la bintje, d’autres lui préfèrent l’agria ou la marquise. “Elles ont un goût différent de la bintje mais sont aussi très bonnes pour les frites.”

Des variétés qui peuvent subir les affres de la météo. “Parfois les bintjes sont top, parfois pas, confirme Patrick De Corte. La bintje pour les frites, c’est comme le raisin pour le vin. Parfois il y a de bonnes années, parfois pas. Certains fritkots préfèrent dès lors changer pour une variété plus stable. Moi je reste fidèle à la bintje.”

Aux dires de Bernard Lefèvre, président de l’Union nationale des fritkots (Unafri), la récolte n’a pas pourtant pas été mauvaise en 2022. “Pas mauvaise du tout, même, sans être extraordinaire non plus, indique-t-il. Il y a eu une quantité suffisante pour tenir de longs mois mais c’est vrai que depuis le mois de juillet, il a fallu de la débrouillardise pour trouver des bonnes pommes de terre. On arrivait à la fin du stock de 2022 et, dans le même temps, la récolte de 2023 a pris du retard en raison de mois de juillet et d’août pluvieux. Les nouvelles pommes de terre n’ont pas encore inondé le marché.”

Selon Bernard Lefèvre, la raréfaction des bintjes sur le marché est en réalité “traditionnelle” en cette période de l’année. “On est dans l’entre-deux entre l’ancienne et la nouvelle récolte. Comme on le dit dans le métier : we zijn nog niet aan de nieuw patatjes. On n’est pas encore sorti de l’auberge mais c’est cyclique.”

La bintje ne représente plus que 5 % de la production en Belgique

Pour faire de bonnes frites à la Belge, l'adage disait qu'il fallait une bintje, de la graisse de boeuf, une double cuisson et le talent du frituriste. Mais certains se détournent de la bintje au profit d'autres variétés comme l'agria, la marquise ou la victoria. ©Jean Luc Flemal

La pénurie de bintje résulterait aussi d’une diminution chronique de la production. Il y a une quinzaine d’années, cette variété représentait quatre pommes de terre cultivées sur dix en Belgique. Mais les caprices de la météo sont passés par là. Jugée trop instable et dépendante de la météo, la bintje a été peu à peu délaissée par les agriculteurs au profit, entre autres, de la Fontane. “Mon grossiste me dit que la bintje ne représente plus que 5 % de la production belge, confirme Patrick De Corte. La bintje n’aime pas quand il fait trop chaud, quand il fait trop froid, quand il pleut trop, quand il fait trop sec…”

“Depuis bientôt 25 ans que je suis dans le métier, je n’ai jamais connu une bonne récolte. Il y a toujours quelqu’un pour dire qu’il a fait trop chaud ou trop humide"

Or, le réchauffement planétaire a entraîné un dérèglement du climat. Et des épisodes météorologiques de plus en plus extrêmes. “Depuis bientôt 25 ans que je suis dans le métier, je n’ai jamais connu une bonne récolte, tempère Bernard Lefèvre. Il y a toujours quelqu’un pour dire qu’il a fait trop chaud ou trop humide. Quand il y a trop de patates, les agriculteurs râlent parce que les prix baissent. Et quand il n’y en a pas assez, ce sont les clients parce que la rareté fait gonfler les prix.”

Une autre cause pouvant expliquer le délaissement de la bintje au profit d’autres variétés : son coût de production. “La bintje est tellement instable qu’elle nécessite plus de soins, confie Patrick De Corte. Aujourd’hui, il faut 70 € pour produire un hectare de bintjes dont le rendement ne sera pas assuré, contre seulement 40 € pour l’agria ou la marquise qui offrent une qualité égale ou presque chaque année. Il ne faut pas aller chercher loin pour savoir vers quoi les agriculteurs se tournent.”

Le prix de la patate intervient peu dans celui du cornet de frite

Le prix de votre portion de frites a augmenté et risque encore d’augmenter cette année en raison de l'inflation galopante des derniers mois. ©ÉdA Mathieu Golinvaux

Depuis l’éclatement de la crise en Ukraine, les prix en baraques à frites ont explosé. Si certains parviennent, difficilement, à maintenir les tarifs des grands cornets sous la barre symbolique des 3 €, beaucoup affichent des tarifs proches des 3,5 € le cornet, voire plus. Pourtant, nos interlocuteurs s’accordent à le dire : le prix de la patate en lui-même ne représente pas grand-chose dans le prix final proposé aux clients. “Il ne faut pas exagérer l’impact du prix du tubercule sur le prix du cornet, confirme Bernard Lefèvre. Cela ne concerne que 10 % du prix total du paquet de frites. Donc le prix de la pomme de terre double, ça ne peut avoir qu’un impact de 20 % au final.”

En réalité, l’essentiel du prix réside dans les postes annexes. “Les prix de l’électricité, du gaz ont explosé, confirme Patrick De Corte. Et il faut payer l’emplacement, la graisse de bœuf, les emballages, le personnel pour ceux qui en ont. Or, le coût de main-d’œuvre a explosé avec l’indexation. Et il faut encore se laisser une marge aussi pour pouvoir en vivre.”