Tout le monde le sait, le secteur du supermarché est très rude et, surtout, très concurrentiel. “Delhaize a renouvelé ses offres 'Petits Lions', Intermarché a dégainé cinq semaines d’offres effectivement 'pas comme les autres', et Carrefour décline sur tous ses formats et tous les médias une mega-opération 'ScanMania/Alles Scan' très ambitieuse”, poursuit le magazine. Ces différentes campagnes agressives ont donc aussi poussé Colruyt à “offrir les meilleurs prix du marché”.

L'action de la chaîne va se poursuivre jusqu'au 31 octobre.