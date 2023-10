En France, la loi sur les assurances a contraint les assureurs à ne pas baisser leurs tarifs : “On a vu un véritable effet bénéfique”

”Actuellement, ça reste une procédure lourde et fastidieuse. Encore plus si vous êtes quelqu’un qui est parfois un peu distrait”, explique Patrick Prévot, le député PS qui porte ce projet de loi depuis des années. “Bien souvent, on se rend compte seulement quand l’échéance est passée que l’on a oublié de résilier. Et on se retrouve avec des reconductions tacites ou alors des résiliations qui ne sont pas budgétairement neutres.”

2 600 euros par an, un budget important

La nouvelle procédure allégée se présente donc comme avantageuse sur les plans temporel et mobilier, mais elle pourrait également avoir des conséquences positives sur le plan financier. En 2023, le montant moyen que le Belge a consacré à ses assurances a atteint plus de 2 200 euros, selon Statbel. “C’est un budget important”, poursuit le parlementaire socialiste. “Notre loi pourrait avoir des effets sur la concurrence et même, dans certains cas, se traduire par une baisse des tarifs d’assurance.”

En s’appuyant sur l’exemple de la loi Hamon, en application depuis 2015, les socialistes assurent que la loi pourrait avoir des effets vertueux. En France, les assureurs ont privilégié un gel des tarifs, voire une légère baisse dans certains cas, pour garder leurs assurés fidèles parmi leurs portefeuilles. Cette crainte de voir les clients partir trop vite a poussé les assureurs à investir davantage dans la qualité de leur service. "On a vu un véritable effet bénéfique”, assure le député PS.

Le PS avait proposé une loi similaire sous la précédente législature, mais celle n’avait pas été soutenue. Sous la législature De Croo, le PS a redéposé un texte amélioré qui a fait l’objet de vives discussions entre membre de la Vivaldi. “Pour les partis de droite, c’était plus compliqué. Il y a finalement eu un déclic. Ces partis se sont rendu compte que parfois, le secteur assurantiel était en dehors de la juste mesure”, retrace Patrick Prévot.

Après de longs mois de discussions en interne, la proposition a finalement été adoptée avec une large majorité.