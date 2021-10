“Devenez scandaleusement riche”. Ce slogan de l’EuroMillions n’est pas neuf mais risque d’être encore plus vrai dans les heures, jours ou semaines à venir. Depuis le début de l’année 2020, la cagnotte maximale de l’Euromillions est passée de 190 à 250 millions d’euros. “Le jackpot sera donc bloqué à 200 millions lors du prochain cycle de semaines sans grand gagnant. Une fois qu’il aura été gagné, on redémarrera à 17 millions et la cagnotte pourra alors atteindre 210 millions, jusqu’à ce qu’il soit remporté. Et ainsi de suite avec un plafond final de 250 millions. Cette nouvelle limite absolue remplace donc la limite des 190 millions qui existait depuis plus de dix ans. Impossible de dire aujourd’hui quand la nouvelle limite sera atteinte mais cela prendra plusieurs années”, expliquait alors la Loterie Nationale.

Depuis lors, la plus grosse cagnotte mise en jeu, et remportée, a grimpé jusqu’à 210 millions d’euros. Le 26 février dernier, c’est un ou une Suisse qui avait battu le record de gains de l’EuroMillions. Au niveau belge, la cagnotte de ce mardi, 178 millions d’euros, constituerait un record. Le gain record pour un Belge date ainsi d’octobre 2016, lorsqu’un Bruxellois remportait 168 millions d’euros.

Et pour maximiser vos chances de gain, voici quelques combinaisons à tenter. Commençons par la combinaison la moins jouée, mais ayant rapporté le plus lors des 100 derniers tirages : 6, 19, 36, 37 et 49. A contrario, voici la combinaison la plus jouée, et qui rapporte donc le moins : 4, 21, 34, 40 et 47.

Si on se base cette fois sur les numéros qui sortent le plus souvent, voici la grille (peu importe l’ordre) à remplir ce mardi : 20, 5, 27, 23 et 42. Sans oublier les étoiles qui sortent le plus souvent, le 2 (20,8 % des tirages) et le 3 (19,27 % des tirages). En se basant sur ces statistiques, le risque est bien entendu que les gagnants doivent se partager la mise. On peut donc nager à contre-courant et miser sur les numéros qui sortent le moins souvent et qui ne vont pas attirer les autres joueurs. On peut pointer ainsi la combinaison 22, 18, 40, 33 et 36, avec les étoiles 5 et 10. Car le hasard reste le principal décideur dans les jeux de tirage, rappelons-le.