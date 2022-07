217 millions d'euros en jeu à l'Euromillions ce mardi: malgré la crise, les Belges sont toujours aussi nombreux à jouer

On en parle tous les jours, la crise fait mal au portefeuille des Belges. Tout coûte plus cher, et la hausse des prix de l'énergie, des carburants ou encore des denrées alimentaires pèse sur les loisirs. Mais il n'y en a un que les Belges ne semblent pas lâcher, les jeux de Loterie. "Ces dernières semaines, on remarque tout de même un effet conjoncturel. Nous voyons que le nombre de joueurs ne diminue pas pour l'ensemble de nos jeux, mais que les mises ont tendance à diminuer, note Joke Vermoere, porte-parole de la Loterie Nationale. On pourrait penser que la crise pousserait les joueurs à vouloir se donner plus de chances de gagner, mais le Belge agit généralement en bon père ou bonne mère de famille. Les gens jouent avec l'argent qu'ils ont, mais rêvent toujours un peu quand même. Quitte à avoir moins d'argent, autant espérer un petit peu."

Et pour ceux qui ont besoin de rêver un peu, cela tombe bien, il y a 217 millions d'euros en jeu à l'Euromillions ce mardi soir. Une somme proche du record, situé à 220 millions d'euros. "Il y a toujours plus de joueurs qui achètent des billets quand il y a un gros jackpot en jeu que quand on recommence à 17 millions d'euros (on estime souvent que le nombre de joueurs augmente de 20 %, même chiffre pour la somme totale misée par les Belges, NdlR). C'est le mécanisme classique pour nos jeux de loterie, avec des curieux qui s'ajoutent aux joueurs réguliers, mais aussi des cagnottes qui sont organisées un peu partout", poursuit la porte-parole.

Cette semaine devrait donc être un jackpot également pour la Loterie Nationale, puisque 4 millions d'euros sont en jeu pour le tirage Lotto de ce mercredi, et 9 millions le même jour pour le Vikinglotto. Tout cela sachant que si le jackpot de l'Euromillions ne tombe pas ce mardi, on atteindra certainement un nouveau record. "On pourrait déjà atteindre le nouveau plafond de 230 millions d'euros, ou être juste en dessous. C'est le nombre de billets vendus en Europe qui décide du montant de la prochaine cagnotte, explique-t-elle. La décision sera prise mardi matin lors d'une réunion avec l'ensemble du consortium."

Une somme record qui devrait attirer encore plus de joueurs, si le jackpot ne tombe pas ce mardi soir, bien sûr. Pour rappel, le gain record de l’Euromillions a été remporté le 15 octobre 2021, avec une cagnotte de 220 millions d’euros. Le 10 mai dernier, un chanceux avait remporté 215 millions d’euros.