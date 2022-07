Une cagnotte record de 230 millions à l’Euromillions: que se passe-t-il si personne ne remporte le jackpot ?

La cagnotte de 217 millions d'euros qui était en jeu à l'Euromillions ce mardi soir n'est pas tombée et voici donc un nouveau plateau atteint ce vendredi : 230 millions. Rappelons que depuis début 2020, la cagnotte maximale de l'Euromillions est passée de 190 à 250 millions d'euros. "Le jackpot sera bloqué à 200 millions lors du prochain cycle de semaines sans grand gagnant. Une fois qu'il aura été gagné, on redémarrera à 17 millions et la cagnotte pourra alors atteindre 210 millions, jusqu'à ce qu'il soit remporté. Et ainsi de suite avec un plafond final de 250 millions. Cette nouvelle limite absolue remplace donc la limite des 190 millions qui existait depuis plus de dix ans. Impossible de dire aujourd'hui quand la nouvelle limite sera atteinte, mais cela prendra plusieurs années", expliquait alors la Loterie Nationale.

Deux ans et demi plus tard, il y a donc encore de la marge avant d'atteindre les 250 millions d'euros, mais un nouveau plateau est donc atteint. Le dernier plateau (220 millions) avait été atteint et remporté le 15 octobre 2021. Et maintenant, que va-t-il se passer ? "On est parti pour un cycle de maximum 5 tirages à 230 millions d'euros, explique Joke Vermoere, porte-parole de la Loterie Nationale. Si le jackpot ne devait pas tomber au bout des cinq tirages, la cagnotte retombera à 17 millions d'euros, pour remonter jusqu'à 240 millions d'euros potentiellement."

Et si on n'en est pas encore là, il sera de toute façon intéressant de tenter sa chance à chaque fois. "Au cinquième tirage, les 230 millions d'euros seront redistribués aux rangs précédents si le jackpot ne tombe pas. Cela veut dire que les sommes à remporter aux rangs inférieurs seraient beaucoup plus grossses."

Il est donc plus intéressant que jamais de tenter sa chance et de choisir quelques numéros qui pourraient changer une vie. Première chance ce vendredi donc, dernière possibilité de jouer à 20 h.