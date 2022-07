230 millions de jackpot à l’Euromillions: même les intérêts d’un simple compte épargne rendrait riche!

Ce mardi, la cagnotte record de 230 millions d’euros est à nouveau en jeu à l’Euromillions. Il faudra à nouveau compter sur une chance énorme pour être le grand gagnant et voir sa vie changer à jamais, et des milliers de joueurs ont déjà joué en espérant être l’élu. Tout est bon pour y arriver : des numéros fétiches, des dates de naissance, des numéros de maison ou encore le fameux quick-pick pour laisser encore plus de place au hasard.

Et une fois le ticket encodé, tout le monde pense déjà à comment utiliser son futur pactole, même si la chance est infime. On entend souvent la même chose, soit faire plaisir aux proches, investir dans l’immobilier ou encore voyager à travers le monde. Mais 230 millions, c’est une somme gigantesque qui permet même de vivre sur ses intérêts après avoir placé son argent à la banque. Oui, même en 2022 et des taux de base qui sont de l’ordre de 0,01 % plus une prime de fidélité de 0,1 % dans la plupart des grandes banques belges.

On a fait le calcul : placer 230 millions d’euros sur un compte épargne rapporterait 253 000 euros par an, soit un peu plus de 21 000 euros par mois. De quoi voir venir sans toucher à son capital. Attention tout de même aux frais de gestion de ce compte, ou encore aux éventuels plafonds qui peuvent grignoter voire complètement ronger votre bénéfice. On a aussi voulu savoir si une telle somme pouvait faire profiter son propriétaire d’un taux d’intérêt plus intéressant.

"Avec une telle somme, les portes de toutes les banques, même luxembourgeoises ou suisses, s'ouvrent en grand, rigole Laurent Delmas, account manager pour la société Wilink et spécialisé dans la gestion de patrimoine. Mais, attention, les taux d'intérêt d'un compte épargne sont les mêmes pour tout le monde, riche ou pas. En revanche, l'horizon est bien différent et les personnes qui disposent de millions d'euros vont pouvoir prendre un peu plus de risques, et profiter d'un rendement à long terme pour une partie de leur fortune. Via des fonds d'investissement ou encore de l'argent placé en Bourse, on peut atteindre des taux beaucoup plus intéressants. On pense aussi à des investissements dans l'immobilier ou dans des actifs comme des œuvres d'art, des voitures de luxe ou encore des montres. Il est toujours mieux de ne pas mettre tout son argent dans le même panier. "