Parité historique de l'euro face au dollar : pourquoi cela a un gros impact sur le prix des carburants

Il y a un peu plus de quatre mois, le cours du baril de brent atteignait des niveaux jamais vus depuis une dizaine d’années. Le 8 mars, il s’échangeait autour des 133 dollars, s’approchant de son record historique de juillet 2008, établi à 147,5 dollars. Depuis, le marché s’est quelque peu apaisé. S’il est passé sous la barre symbolique des cent dollars il y a une semaine, le baril de brent s’échange désormais autour de 105 dollars. Soit une baisse de 15 % en quatre mois.

Pourtant, à la pompe, les automobilistes n'ont guère vu de changements significatifs. Le diesel et le Super 98 campent au-dessus des 2 € du litre tandis que le Super 95 s'en rapproche. Ce mercredi, une nouvelle hausse du diesel est d'ailleurs prévue.

Une stagnation des prix qui s'explique par la structure même des tarifs du pétrole : "Le prix du combustible, de la matière première, ne correspond qu'à environ un tiers du prix final", nous confiait récemment Francesco Contino, professeur en énergétique au sein de l'UCLouvain. Le reste comprend les coûts de raffinage, les marges des producteurs, les coûts de distribution ainsi que les accises et la TVA. En d'autres termes, les fluctuations de la Bourse, qu'elles soient à la hausse ou à la baisse, n'ont qu'un impact relativement réduit sur le coût final du produit à la pompe. "Par ailleurs, les prix ne suivent pas automatiquement le cours de la Bourse. On ne change pas les prix du jour au lendemain. Et il y a un effet lissage des prix par rapport aux fluctuations boursières."

L'autre facteur prépondérant dans les prix affichés dans les pompes réside dans la faiblesse de l'euro face au dollar. Proche de 1,6 $ pour un euro en 2008, le taux de change est, pour la première fois depuis 2002, neutre. Ce midi, un dollar valait un euro. Une parité historique jamais observée depuis 2002 et le lancement de l'euro !

Or, la devise officielle du cours du pétrole étant le dollar, les pays importateurs de la zone Euro doivent donc dépenser plus pour importer le pétrole. Beaucoup plus. Un exemple ? En juillet 2008, alors que le baril de brent atteignait son record de 147,5 $, l’euro s’échangeait pour 1,56 $. Pour acheter un baril, il fallait alors débourser 94 €. Au cours d’aujourd’hui, il faudrait débourser 147 € pour s’acheter un baril à 147 $. Ce qui explique pourquoi, en juillet 2008, les prix des carburants n’ont pas atteint les sommets d’aujourd’hui. À l’époque, un litre de diesel ne coûtait pas plus d’1,429 €, contre 2,11 € ce mercredi.

Ce mardi, le baril de brent s’échange à 104 $, ou 104 €. Soit 10 € de plus qu’en 2008 où le brent atteignait pourtant 147,5 $. Avec un euro fort comme en 2008, il ne faudrait aujourd'hui débourser que 70 € pour faire l’acquisition d’un baril de brent aujourd’hui. En clair : une hausse de 30 % uniquement due à la chute de l'euro.

Une dégringolade continue de l'euro - favorisée par le conflit russo-ukrainien et la crise économique qui en découle - ne serait pas une bonne nouvelle pour les automobilistes belges. Ni même pour ceux qui se chauffent au mazout.

La crise ukrainienne ayant tendance à faire reculer l’euro, les espoirs de voir l’Euro rebondir à court terme sont malheureusement très faibles.