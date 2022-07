Euromillions: ce que l'on sait du grand gagnant qui a remporté le jackpot de 230 millions

L'Europe et plus particulièrement la Grande-Bretagne comptent, depuis ce mardi soir, un nouveau multi-millionnaire. En effet, selon nos confrères du Guardian, c'est bien un britannique qui a remporté cette somme astronomique, faisant de lui le vainqueur du plus grand jackpot de tous les temps.

Un Belge a aussi remporté une belle somme au rang 2. En cochant les cinq bons numéros et une bonne étoile, il a empoché 4.413.400 euros, comme indiqué par la Loterie Nationale.

Un prochain tirage à 17 millions d'euros est prévu ce vendredi.