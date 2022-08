Accueil Conso Argent Voici comment se faire de l’argent grâce à sa piscine Quand on travaille ou qu’on est en vacances, on peut louer sa piscine. Van Hoof Thibaut ©Shutterstock

Par les temps qui courent, avoir une piscine est un véritable luxe et peut sauver d’un gros coup de chaud. Et si l’investissement n’est évidemment pas à la portée de tout le monde, il y a des fonctionnalités qui permettent d’imaginer cela comme un investissement rentable. Il y a d’abord l’argument de base qui veut qu’une maison avec une piscine vaudra plus d’argent...