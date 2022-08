Super20, le nouveau jeu à gratter de la Loterie Nationale: "Ça va faire beaucoup de bruit"

Cet été, un nouveau jeu s'est ajouté au catalogue de la Loterie Nationale. Disponible en ligne et dans les points de vente habituels, le jeu à gratter Super20 promet plus de chance de gain et veut renouer avec un grand succès de ces dernières années. "Super20 s'inspire de l'histoire à succès de Quick Cash, qui a été lancé en 2009 et qui figure depuis des années dans le top 5 des billets les plus vendus, apprend-on. Les ventes de la famille Cash ont été interrompues lorsque la famille Cash a été stoppée. Cependant, à la demande des joueurs et des revendeurs, nous avons retravaillé le concept, et c'est ainsi que Super20 est né. Par rapport à l'ancien Quick Cash, nous avons amélioré la probabilité de gain globale. Ainsi, la probabilité de gagner à 20 € ou la valeur du ticket est très grande (40 % de chance de gagner 20€ et 20 % de gagner 2€, NdlR)."

De quoi attirer les joueurs, sachant que le jackpot maximum s'élève à 20 000 euros. "Avec les 100 000 gains à 20 euros par lot de 2,5 millions de tickets et un gros lot pouvant atteindre jusqu'à 20 000 €, ce jeu a des chances de faire beaucoup de bruit. Pour seulement 2 €, grattez la zone 'votre chiffre', s'il correspond à l'un des 3 chiffres de la zone 'chiffres gagnants', vous gagnez le montant correspondant."

De quoi faire rêver en ces temps d’inflation.