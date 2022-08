Une nouvelle formule pour le Win for Life: 2.000 euros par mois… avec un gros chèque en prime !

Le jeu à gratter Win for Life, voilà bien un jeu de la Loterie Nationale que tout le monde connaît. Tellement connu qu’on l’utilise même dans le langage courant quand il s’agit de gagner une grosse somme d’argent. Certains disent même préférer gagner au Win for Life qu’au Lotto ou à l’Euromillions, d’une part pour éviter de tomber dans une folie dépensière, d’autre part pour tout de même profiter d’un bas de laine conséquent et pouvoir envisager de nouveaux projets de vie.

Et face à un tel succès, la Loterie Nationale n'hésite pas à changer le look de ses tickets, notamment en fin d'année quand le Win for Life passe en mode Noël. Et pour la rentrée, une nouvelle formule visuelle fait son apparition. "Nos billets à gratter Win for Life ont un nouveau look, mais la promesse d'une vie plus légère et pleine de spontanéité reste la même", annonce la Loterie Nationale.

Pour les tickets de base, la formule reste ainsi la même, avec des gains qui augmentent en même temps que le prix du ticket. "Vous avez la possibilité de gagner de 500 € à 5 000 € par mois à vie en fonction du jeu que vous choisissez : 1 €, 2 €, 3 €, 5 € ou 10 €."

De quoi laisser rêveur, d'autant plus qu'un nouveau ticket vient d'être lancé par la Loterie Nationale. " Pour une vie encore plus belle, découvrez maintenant le Win for Life Extra Edition à 4 € qui peut vous faire gagner 2 000 € par mois + 50 000 € extra en une fois !"

Cela peut attirer de nouveaux joueurs en quête d’un second (ou troisième) salaire, mais aussi d’une belle somme d’argent qui peut venir nourrir de beaux projets. Mais, évidemment, on parle ici de quelques très rares chanceux qui décrocheront le gros lot. Comme pour les autres formules de jeu, la chance d’emporter le plus gros gain et d’une sur 1,25… million.