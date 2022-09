"Je vais pouvoir commencer à me reconstruire et ça n’aurait pas été possible sans la SWCS !"

« Il y a un an, j’ai dû chercher à me reloger suite à une séparation. Un nouveau logement était synonyme de liberté. C’était crucial car la situation dans laquelle je me trouvais était tellement compliquée que cela jouait sur ma santé. J’allais enfin pouvoir quitter une vie qui ne me convenait plus depuis un bon moment. Malheureusement, je n’avais pas les moyens financiers qui me permettaient de débourser une nouvelle caution d’un coup, je me sentais bloquée. L’aide de la Région Wallonne, à travers le financement de la garantie locative proposé par la SWCS, a été un véritable cadeau.

Le plus dur a été de trouver un logement avec le prix des loyers actuels. J’ai deux enfants, il me fallait donc un logement avec un nombre suffisant de chambres. J’ai eu de la chance, j’ai trouvé un logement plus que décent pour un loyer que je n’imaginais pas pouvoir obtenir.

J’avoue que je ne pensais pas qu’un organisme financier qui me permette de financer le montant de la garantie locative existait, j’ai découvert les pages de la SWCS grâce à une recherche internet ! J’étais néanmoins assez défaitiste, persuadée que je n’allais pas pouvoir prétendre à un tel prêt. J’ai été surprise d’obtenir un retour d’un de vos agents pour m’apprendre que le dossier était accepté. C’était comme recevoir un cadeau d’anniversaire. J’ai même appelé ma famille, ma mère en particulier, pour lui annoncer la bonne nouvelle ! ».

Des gestionnaires de dossier à l’écoute

« J’ai eu affaire à un agent gestionnaire de dossiers bienveillant qui s’est occupé de mon dossier. On m’a suivi tout au long de mon dossier et on n’a pas hésité à revenir vers moi pour me rappeler plusieurs étapes importantes. L’agent a bien compris ma situation personnelle. Je ne suis pas sûre que j’aurais été aussi bien accompagnée avec d’autres organismes. J’étais encadrée et soutenue. Je me suis sentie moins seule et surtout, j’avais confiance.

J’ai été agréablement surprise car mon dossier a été finalisé rapidement. Un ou deux jours après, je savais qu’il était accepté. Mon parcours pour me reloger a pris un peu plus de temps car je devais renouveler ma demande plusieurs fois tout le long de ma recherche. Une fois le logement trouvé, j’ai dû faire face à quelques difficultés avec le bailleur mais l’agent qui s’occupait de mon dossier m’a à nouveau aidée à obtenir le document nécessaire. Quelques jours plus tard, je recevais la caution. »

Se sortir d’une situation délicate, sans jugement

« Le premier mot qui me vient, quand je prends du recul sur ma situation, c’est la bienveillance. Avoir besoin d’argent pour se sortir d’une situation délicate peut être compliqué à assumer pourtant, je n’ai pas été jugée ni rabaissée, j’ai été mise à l’aise très rapidement. Je savais que j’allais pouvoir assumer le prêt et j’étais correctement accompagnée pour le faire.

Si je devais résumer en quelques mots le travail de la SWCS, je dirais : rapidité, écoute, bienveillance, accompagnement et suivi.

Aujourd’hui je suis indépendante, j’habite dans mon propre logement. Pouvoir me le permettre a été une réelle échappatoire. Aujourd’hui je profite de ma liberté et de ma tranquillité. Malgré que ça soit une séparation et que ça soit forcément douloureux, j’ai un poids en moins sur les épaules. Cela reste stressant puisqu’il faut aussi penser à se remeubler, pour ma part je suis arrivée avec deux fois rien, et je ne peux me le permettre que progressivement mais je vais pouvoir commencer à respirer et surtout, à me reconstruire et ça n’aurait pas été possible sans la SWCS. »

En savoir plus sur le financement de la garantie locative : www.swcs.be/louer