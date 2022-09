La Loterie Nationale lance un nouveau CASH : jusqu’à 750.000 euros à gagner !

Les jeux à gratter de la Loterie Nationale ont toujours autant de succès. Et les quelques nouveautés de ces dernières semaines montrent que la Loterie en est consciente. Après un nouveau Win For Life et le Super 20, c’est désormais la famille Cash qui s’agrandit, avec le CASH Mania. Pour 15 euros, vous pouvez gagner jusqu’à 750.000 euros. Une très belle somme pour un jeu à gratter. Le jeu compte deux phases, avec à chaque fois une nouvelle possibilité de gain. Et pour gagner le gros lot, il faut tout de même compter une chance sur… 1,25 million. A contrario, vous avez une chance sur 5 de récupérer votre mise.

Du côté des jeux de tirages, cette semaine va encore attirer de nombreux joueurs, avec un tirage à 143 millions d'euros à l'Euromillions ce mardi, mais aussi des jackpots de 2,5 millions d'euros (Lotto) et 3 millions d'euros (Vikinglotto) mercredi. "Depuis le début de l'année, nous avons eu 22 grands gagnants lotto dont 18 millionnaires, se réjouit Jérémie Demeyer, porte-parole de la Loterie Nationale. Rien que cet été, nous avons eu deux millionnaires Euromillions. Entre le 15 juillet 2022 et le 19 juillet 2022, en l'espace de 4 jours, 2 joueurs ont gagné respectivement 1.884.992,90 euros et 4.413.400 euros !"

Et avec la baisse du pouvoir d'achat, on pourrait également se demander si les Belges gardent les mêmes habitudes de jeu. "Concernant nos chiffres de vente, à l'heure actuelle, nous sommes au même niveau que l'année dernière et nous sommes alignés par rapport à notre budget mais pour rappel nous avons eu deux longs cycles Euromillions ces dernières semaines", convient-il.

Et la bonne nouvelle, c'est qu'on ne devrait observer aucune hausse des tarifs à la Loterie ! "Il y a aucune volonté dans le chef de la Loterie Nationale d'augmenter nos grilles Lotto ou Euromillions. Pour rappel, Euromillions est un jeu de tirage organisé en coordination avec 10 loteries de 9 pays Européens : Belgique, France, Royaume-Uni, Espagne, Portugal, Irlande, Autriche, Suisse (2 loteries) et Luxembourg. Les décisions se prennent donc à ce niveau-là. Concernant le lotto, on est seul à la manœuvre et nous n'avons pas l'intention d'augmenter le prix d'une participation au jeu de tirage préféré des Belges."