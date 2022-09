Accueil Conso Argent Vous vous fiez à un comparateur d’énergie pour changer de contrat ? Une jungle très opaque, attention aux pièges Les prix et les formules varient, et il est impossible de s’y retrouver. Van Hoof Thibaut ©shutterstock

À l'heure où les factures d'énergie explosent et que les acomptes deviennent impayables, sans parler des factures de régularisation, la population attend désespérément des mesures fortes de la part des autorités belges et européennes. Et ce ne sont pas les 200 € offerts sur les factures de novembre et décembre qui vont fondamentalement changer les choses. Et si un tas de petites choses peuvent aider à baisser la consommation, la lecture d'un contrat peut aussi éviter de mauvaises surprises.



Car si le temps des contrats fixes est - pour le moment - révolu, cela ne veut pas dire que tous les contrats variables sont les mêmes. Mais quand il s'agit d'y voir plus clair sur tel ou tel contrat, cela devient presque impossible. Comment, alors que...